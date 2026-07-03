Doliu în presa clujeană: A murit jurnalistul și foto reporterul Eugen Olariu

A murit Eugen Olariu, jurnalist, foto reporter și un om dedicat meseriei pe care a practicat-o cu pasiune. Avea doar 48 de ani.

Doliu în presa clujeană: A murit jurnalistul și foto reporterul Eugen Olariu|Foto: Eugen Olariu - Facebook

Presa clujeană este în doliu după moartea fulgerătoare a colegului Eurgen Olariu, care s-a stins din viață în noaptea de 2 spre 3 iulie, în Grecia, țară care îi devenise o a doua casă.

Doliu în presa clujeană: A murit jurnalistul și foto reporterul Eugen Olariu

Vestea morții jurnalistulului și foto reporterului clujean a îndurerat comunitatea presei locale.

Eugen Olariu a fost un jurnalist dedicat, care a contribuit substanțial la începuturile presei clujene, fiind apreciat pentru munca sa asiduă și implicarea activă în proiectele editoriale locale.

Colegul Eugen Olariu a fost unul dintre colaboratorii și jurnaliștii care au semnat articole pentru Monitorul de Cluj, iar foto reportajele sale au reflectat dăruirea și implicarea activă în abordarea subiectelor de interes public.

După colaborare îndelungată alături de echipa Monitorul de Cluj, Eugen Olariu s-a implicat activ în alte proiecte editoriale și personale, iar din 2019 s-a alăturat redacției și a semnat articole pe teme sociale de impact și administrativ-politice, în timp ce fotoreportajele sale au reprezentat o dovadă a implicării continue în relatarea directă a evenimentelor și temelor de interes pentru comunitatea clujeană dar nu numai.

În ultimii ani, Eugen a dezvoltat o serie de proiecte personale, inclusiv în Grecia, țară care îi devenise a doua casă.

Echipa Monitorul de Cluj își exprimă profundul regret pentru pierderea colegului Eugen Olariu, un jurnalist profesionist ce a contribuit activ la formarea și dezvoltarea mass-mediei locale.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

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