Temperaturi de până la 35 de grade și risc de averse. Cum va fi vremea la Cluj

Clujenii vor avea parte, astăzi, de o zi autentică de vară, cu temperaturi ridicate și mult soare în prima parte a zilei.

Temperaturi de până la 35 de grade și risc de averse. Cum va fi vremea la Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Ziua de 30 iunie aduce în Cluj-Napoca vreme specifică verii, cu temperaturi de până la 35 de grade Celsius, cer predominant senin în prima parte a zilei și șanse de averse însoțite de descărcări electrice în orele după-amiezii și spre seară.

Conform ANM, maxima zilei va fi situată în jurul valorii de 35 de grade Celsius, iar minima zilei în jurul valorii de 21 de grade Celsius. În prima parte a zilei, cerul va fi în mare parte senin, însă pe parcursul după-amiezii vor apărea înnorări temporare, care pot aduce averse de scurtă durată și descărcări electrice izolate în unele zone ale orașului.

Meteorologii recomandă hidratarea corespunzătoare, evitarea expunerii la soare în orele de vârf și prudență în a doua parte a zilei, când sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice.



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