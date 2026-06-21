Vreme caniculară, disconfort termic accentuat și maxime de 32 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru duminică, 21 iunie|Foto: Mădălina IVAN - monioturlcj.ro

Duminică, 21 iunie, vremea va deveni călduroasă în toate regiunile, iar în zona Munteniei, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș precum și în vestul și centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate: va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate a doua parte a zilei și seara când vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

Temperaturile maxime se vor încadra între 31 - 36 de grade Celsius, iar minimele termice vor fi cuprinse între 12 - 21 de grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi preponderent frumoasă, cu un cer predominant însorit și maxime de 32 de grade Celsius. Minimele termice vor indica 18 grade Celsius.

Șansele de precipitații vor fi minime, iar pe parcursul zilei disconfortul termic se va accentua.

Județul Cluj se află sub avertizare meteo Cod galben de caniculă până luni seara.

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