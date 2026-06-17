Clujul, sub cod galben de ploi torențiale și vânt puternic. Prognoza meteo 17 iunie 2026.

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de ploi torențiale și vânt puternic valabilă miercuri, 17 iunie 2026, pentru județul Cluj.

Cod galben de ploi torențiale la Cluj, 17 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip cod galben de vânt puternic și ploi torențiale. Codul galben este valabil pentru Cluj și alte câteva județe din România.

„Miercuri (17 iunie) în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp”, a anunțat ANM.

Clujul, sub cod galbe de vreme rea, miercuri, 17 iunie 2026 | Foto: meteoromania.ro

Interval de valabilitate cod galben de vreme rea în Cluj: 17 iunie, ora 12 - 18 iunie, ora 02.

Miercuri, 17 iunie 2026, la Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 23 de grade Celsius.

Temperatura minimă va fi de 10 grade Celsius.

Viteza vântului va fi de 10 metri pe secundă.

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