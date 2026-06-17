Horațiu Potra scapă de arestul preventiv: Înalta Curte a decis eliberarea mercenarului şi plasarea în arest la domiciliu

Instanţa supremă a decis eliberarea mercenarului Horaţiu Potra şi plasarea acestuia în arest la domiciliu.

Horațiu Potra scapă de arestul preventiv: Înalta Curte a decis eliberarea mercenarului şi plasarea în arest la domiciliu|Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis miercuri eliberarea din arest preventiv a mercenarului Horaţiu Potra.

Totodată, Instanța Supremă a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile.

Horațiu Potra scapă de arestul preventiv: Înalta Curte a decis eliberarea mercenarului şi plasarea în arest la domiciliu

„Admite contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din data de 10 iunie 2026 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti. Desfiinţează încheierea atacată şi rejudecând: În baza art. 348 raportat la art. 242 alin. 2 şi art. 218 din Cpp, dispune înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de inculpatul Potra Horaţiu pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 17 iunie 2026 până la data de 16 iulie 2026, inclusiv”, se arată în decizia instanţei, care este definitivă, informează Agerpres.ro

Monitorizare electronică și interdicție privind posesia de armament

Judecătorii au mai dispus ca Potra să poarte o brăţară electronică de supraveghere.

El nu are voie să deţină, să folosească şi să poarte arme, iar de supravegherea sa se va ocupa Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu - Poliţia Municipiului Mediaş.

Potra, arest preventiv prelungit în dosarul de lovitură de stat

Horaţiu Potra se află în arest din noiembrie 2025, când a fost adus, împreună cu fiul şi nepotul său, din Dubai, unde plecaseră pentru a scăpa de dosarul în care sunt acuzaţi de infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică - alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.

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