Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic la Cluj. Prognoza meteo 11 iunie 2026.

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de ploi torențiale și vânt puternic la Cluj.

Clujul, sub cod galben de ploi torențiale și vânt puternic | Foto: monitorulcj.ro /Fotografie ilustrativă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip cod galben de ploi torențiale și vânt puternic pentru Cluj și mai multe județe din România.

„În Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50...70 km/h), căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 25...40 l/mp și izolat de peste 50...60 l/mp”, a anunțat ANM.

Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic la Cluj | Foto: meteoromania.ro

Interval valabilitate: 11 iunie 2026. De la ora 05.00 până la ora 21.00.

La Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius, joi, 11 iunie 2026.

Temperatura minimă va fi de 14 grade Celsius.

Viteza vântului va fi de 6 metri pe secundă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: