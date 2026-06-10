Anchetă The New Yorker despre Andrew Tate: Cum a construit un imperiu al pornografiei online și relațiile care i-au adus influență politică

O investigație publicată de revista americană The New Yorker analizează activitatea fraților Tate în România și legăturile acestora cu cercuri apropiate administrației Trump.

Revista americană The New Yorker a publicat o amplă investigație despre Andrew și Tristan Tate. |Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Revista americană The New Yorker a publicat o amplă investigație despre Andrew și Tristan Tate, în care sunt prezentate detalii despre modul în care cei doi frați și-ar fi construit afacerile în România și despre influența politică pe care ar fi dobândit-o în ultimii ani.

Materialul, semnat de jurnalista Heidi Blake, este bazat pe mii de mesaje private, documente interne, dosare și înregistrări judiciare, precum și pe zeci de interviuri realizate cu frații Tate, apropiați ai acestora și presupuse victime.

Potrivit investigației, Andrew și Tristan Tate s-au mutat în România în urmă cu aproximativ zece ani, unde au dezvoltat afaceri în domeniul pornografiei online și al producției de conținut pentru adulți.

Acuzații privind exploatarea femeilor

În articolul publicat, jurnalista Heidi Blake susține că averea și notorietatea lui Andrew Tate ar fi fost construite prin exploatarea sistematică a femeilor.

Investigația arată că frații Tate s-au stabilit în România în 2015, după ce Andrew Tate a fost acuzat în Marea Britanie de infracțiuni grave, inclusiv viol și agresiune.

Potrivit materialului, în anii următori au existat sesizări privind presupuse activități ilegale desfășurate în România, însă acestea nu ar fi fost urmate de măsuri ferme din partea autorităților.

Presupuse legături cu cercuri apropiate lui Donald Trump

Un capitol important al investigației este dedicat relațiilor pe care frații Tate le-ar fi construit cu persoane influente din cercurile conservatoare americane apropiate fostului președinte al SUA, Donald Trump.

Jurnalistul român Mircea Barbu, care a colaborat la documentarea materialului, a afirmat că investigația ridică întrebări privind posibile influențe politice exercitate în contextul dosarelor penale care îi vizează pe frații Tate.

Potrivit acestuia, apropiați ai fraților Tate ar fi încercat să stabilească legături cu figuri importante din zona conservatoare americană, printre care Richard Grenell, Donald Trump Jr. și alte persoane apropiate mișcării MAGA.

Întrebări privind evoluția dosarelor din România

Investigația mai susține că după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă au existat o serie de evenimente care au alimentat speculații privind posibile presiuni externe asupra autorităților române.

Mircea Barbu afirmă că una dintre cele mai grave ipoteze prezentate în investigație este aceea că anumite restricții impuse fraților Tate ar fi fost ridicate pe fondul unor influențe politice și diplomatice.

Dosarele fraților Tate rămân în atenția publică

Frații Andrew și Tristan Tate sunt cercetați în România în mai multe dosare penale. Aceștia au respins în repetate rânduri toate acuzațiile formulate împotriva lor și susțin că sunt victimele unei campanii îndreptate împotriva lor.

Investigația readuce în atenție unul dintre cele mai controversate cazuri din ultimii ani, care a atras interesul presei internaționale și a generat dezbateri atât în România, cât și în Statele Unite.

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