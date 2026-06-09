Un urs a atacat o stână din Cluj și a ucis un câine!

Un urs a atacat o stână din comuna Cojocna, unde a ucis unul dintre câinii care păzeau turma de oi.

Momente de panică au avut loc luni seara în zona Bojitir, situată între localitățile Cojocna și Boju, după ce un urs a pătruns în apropierea unei stâne. | Foto: monitorulcj.ro

Momente de panică au avut loc luni seara în zona Bojitir, situată între localitățile Cojocna și Boju, după ce un urs a pătruns în apropierea unei stâne.

Animalul sălbatic a dispărut ulterior în pădure, iar autoritățile îi avertizează pe localnici să fie extrem de precauți.

Ursul a atacat o stână între Cojocna și Boju

Animalul sălbatic a atacat și a ucis unul dintre câinii care păzeau turma de oi. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, ursul a fost alungat de ciobani și de ceilalți câini, însă a reușit să se retragă în pădurea din apropiere.

La fața locului au intervenit jandarmii, însă din cauza vegetației dense și a terenului dificil, ursul nu a mai putut fi găsit.

Fermierii și localnicii, avertizați

Primarul comunei Cojocna, Anca Marcu, spune că fermierii din zonă au fost avertizați să fie atenți, având în vedere că prezența urșilor este tot mai frecventă.

„Un urs a omorât unul dintre câinii de la stână, am anunțat și jandarmeria, au fost și ei prezenți aici, însă mare lucru nu au putut face. Este o zonă împădurită. Avem și pădure, avem și tufe. Cel mai probabil s-a ascuns. Deocamdată nu avem altceva de făcut decât să-i anunțăm pe toți acei fermieri care au animale în zonă și sunt destui. Să nu ieșiți la plimbare, nu numai în această zonă, ci și în alte zone izolate, pentru că apar tot mai des urși. Grijă mare în zilele următoare”, a declarat Anca Marcu.

Edilul a precizat că a luat legătura și cu reprezentanții fondului de vânătoare pentru identificarea unor soluții privind îndepărtarea ursului din zonă și prevenirea unor noi incidente.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zonele izolate, în special seara și noaptea, până când situația va fi clarificată.

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