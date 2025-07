Banii de la programele Rabla și Casa Verde Fotovoltaice nu vor fi duși în altă parte deocamdată

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că, deocamdată, nu se discută despre transferul banilor pentru programele AFM precum „Rabla” sau „Casa Verde Fotovoltaice” către alte programe.

Progamul Rabla 2025 a fost suspendat înainte de învestirea guvernului | Foto: depositphotos.com

La momentul actual, nu se discută despre transferul banilor de la programele existente la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) către alte programe, a declarat marți ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.



„Noi, în momentul de față, la Ministerul Mediului, am analizat toate programele gestionate de AFM. Avem mai multe scenarii pe care le-am dat pentru fiecare program în parte. Urmează să fie luată o decizie în coaliție, pentru că, anul acesta, suntem într-o situație bugetară nu ideală. Vor trebui să fie luate deciziile, legat de banii aceștia care sunt bani din vânzarea de certificate, deci nu se pot duce decât pe programe care reduc emisiile. Doar că nu doar AFM gestionează proiecte precum celebrul 'Rabla', de exemplu (...) Discuția care va trebui să fie purtată în coaliție va fi care este beneficiul maxim, impactul maxim pe care putem să-l avem cu banii pe care anul acesta AFM îi are pentru a gestiona programe de reducere de emisii. Noi ne dorim ca acești bani să fie alocați cât mai bine, să avem un impact cât mai mare (...) Am văzut în spațiul public, deja, industrii care au dat comunicate de presă cum că știu ei pe surse ce se discută. Vă pot spune că, astăzi, în niciun caz nu s-au discutat și în acest moment nu se discută absolut deloc despre ducerea banilor pe alte programe. Sigur că nu exclud această posibilitate, dar ce s-a aflat pe surse, unde s-ar duce banii, sunt niște știri care au creat doar panică. În realitate, astăzi suntem în discuție mai întâi să vedem care sunt programele care pot fi salvate cu banii care există astăzi în AFM și apoi într-adevăr să vedem unde pot fi duși banii respectivi ca să aibă cel mai mare impact. Nu s-a discutat absolut de niciun alt program, se discută doar de programele care există și care sunt în planificate pentru anul acesta, să luăm o decizie pentru ele”, a explicat Buzoianu, potrivit Agerpres.

Asociația Prosumatorulor din România afirmă că banii AFM ar putea ajunge la CFR Călători

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) a semnalat, luni, într-un comunicat de presă transmis Agerpres, că, potrivit „unor surse credibile”, se pregătește eliminarea programelor „Rabla” și „Casa Verde 2025”, „într-o mișcare cinică menită să redirecționeze banii destinați românilor și către o companie de stat falimentară: CFR Călători”.



„Dacă aceste planuri vor fi puse în aplicare, doamna Diana Buzoianu va rămâne în istorie drept cel mai tânăr ministru al mediului care a desființat cele mai eficiente programe pentru populație din ultimii 10 ani. Sub pretextul unei «analize» sau a mai multor «scenarii» noul ministru al mediului, cu zero experiență în energie sau mediu, vizează stoparea completă a programelor «Rabla» si «Casa Verde 2025», fotovoltaic, baterii de stocare, pompe de căldură sau schimbarea tâmplăriei exterioare la locuințe. Ba chiar vorbește de o dublă finanțare, considerând anumite programe prin PNRR, a căror derulare nu o cunoaștem nici noi, nici dânsa...”, a menționat APCE.

Reamintim faptul că programele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) a suspendat toate programele de finanţare în desfăşurare, inclusiv lansarea sesiunii Rabla pentru persoane fizice.

Foto: Depositphotos

