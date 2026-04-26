Drona căzută în județul Tulcea are încărcătură explozivă: Va fi detonată controlat

Pirotehniștii Serviciului Român de Informații au depistat încărcături explozive în fragmentele de dronă care s-a prăbușit duminică în zona localităților Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, informează Ministerul Apărării Naționale.

Drona căzută în județul Tulcea are încărcătură explozivă: Va fi detonată controlat| Foto: DepositPhotos.com

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunţă, duminică, că echipa de pirotehnişti a SRI a confirmat prezenţa unei încărcături explozive la fragmentele de dronă identificate județul Tulcea.

Acesta este cel de-al treilea eveniment cu un astfel de obiect zburător fără pilot din ultimele 48 de ore înregistrat în România.

Drona căzută în județul Tulcea are încărcătură explozivă: Va fi detonată controlat

Încărcătura va fi detonată controlat la faţa locului. ISU Tulcea va emite un mesaj RO-Alert.

„Echipa de pirotehniști a Serviciului Român de Informații care acționează duminică, 26 aprilie, în zona localităților Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, unde au fost semnalate fragmente de dronă, a confirmat prezența unei încărcături explozive. Specialiștii MApN au ajuns la fața locului și evaluează riscurile. Din dispoziția procurorului de caz, încărcătura va fi detonată controlat, la fața locului, într-un spațiu special amenajat”, precizează MApN.

Pentru evitarea oricărui risc la adresa locuitorilor din zonă, ISU Tulcea va emite un mesaj RO-ALERT.

Anterior, Garda de Coastă a transmis că găsirea avionului fără pilot a fost semnalată prin 112.

„În data de 26 aprilie 2026, în urma unui apel primit prin SNUAU 112, a fost identificat un aparat de zbor fără pilot, în zona dintre localitățile Luncavița și Văcăreni, fiind dispuse măsuri imediate de asigurare a perimetrului. Au fost de îndată informate toate autoritățile competente iar în prezent se desfășoară activitățile specifice în astfel de situații”, a menționat sursa citată.

Sâmbătă dimineață, o altă dronă, folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina, a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc și a avariat o gospodărie și un stâlp de electricitate pe o stradă de la marginea municipiului Galați, fără a exploda și fără fi înregistrate victime.

Drona, care avea încărcătură explozivă, a fost ridicată de specialiști și detonată controlat în afara orașului sâmbătă după-amiază. Au fost evacuate 515 persoane din municipiul Galați.

Ulterior, fragmente dintr-o altă dronă au fost găsite, sâmbătă, în zona localității Văcăreni din județul Tulcea.

