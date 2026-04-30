Vreme instabilă, temperaturi în scădere și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se răcește ușor, cresc șansele de precipitații, iar maximele ajung la 14 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteoe pentru joi, 30 aprilie| Foto: monitorulcj.ro

Joi, 30 aprilie, temperaturile vor continua să scadă, astfel că vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit la această dată din calendar.

Cerul va avea înnorări și va ploua temporar în zona Olteniei, iar pe parcursul zilei și în Muntenia, Dobrogea, local în Transilvania, cu o probabilitate mai mare în Moldova. La munte se vor semnala precipitații mixte, iar la altitudini mari va ninge și se va depune strat de zăpadă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 - 15 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 și 7 grade Celsius.

În Cluj, maxima zilei ajunge la 14 grade Celsius, în scădere față de ziua anterioară, în timp ce minima termică va indica 1 grad Celsius. Cerul va fi marcat de înnorări și vor fi posbile precipitații. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului.

Vineri, 1 Mai, maxima termică va fi de 15 grade Celsius, însă vremea va rămâne instabilă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

