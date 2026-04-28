Singurul român în spațiu, Dumitru Prunariu, la Aeroportul Cluj: „Vom învăța cum să trăim pe altă planetă”.

Primul și singurul român care a ajuns în spațiu, Dumitru Prunariu, a marcat, la Aeroportul Internațional Cluj, 45 de ani de la celebrul zbor în cosmos.

Primul român care a ajuns în spațiul cosmic, gl. lt. rtr. dr. ing. Dumitru Prunariu, a fost prezent, marți, 28 aprilie 2026, la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Cosmonautul român s-a aflat la Cluj pentru vernisajul cu tema „Aniversarea a 45 de ani de la zborul unui român în cosmos”.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Româna pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii (ARPIA) „Smaranda Brăescu” Cluj.

La 14 mai 1981, Dumitru Prunariu a devenit primul (până acum și singurul) român care a zburat în spațiul cosmic, prin participarea la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spațial „Intercosmos”.

Dumitru Prunariu: „Clujul este un reper deosebit pentru mine"

Dumitru Prunariu a spus că Clujul este un reper deosebit în viața și activitatea lui, din mai multe puncte de vedere.

„Primul titlu de Doctor Honoris Causa mi-a fost acordat aici, la Universitatea Tehnică. La fel și primul titlu de Cetățean de Onoare l-am primit aici, la Cluj. (…) Zborul meu cosmic a reprezentat un reper deosebit în istoria cosmică a României. România nu a început să se ocupe cu spațiul cosmic odată cu zborul meu. Se ocupa dinainte. Zborul meu a fost o consecință naturală. Astfel, am ajuns ca în 1977 să înceapă procesul de selecție. Eram militar. Am fost selecționat alături de alții. Am efectuat tot ciclul de pregătire de trei ani și acel zbor cosmic istoric. Pentru mine și România, dar și pentru istorie”, a spus Dumitru Prunariu, la Cluj.

Acesta a petrecut aproape 8 zile în spațiu, în anul 1981.

El a precizat că acel zbor a plasat România pe o treaptă superioară.

La evenimentul de astăzi a luat cuvântul și David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj.

„45 de ani de la zborul domnului Dumitru Prunariu înseamnă un moment aniversar deosebit. Dânsul a avut un impact deosebit asupra dezvoltării aviației în România. Aeroportul Cluj găzduiește o expoziție de fotografie. Colaborarea aeroportului cu ARPIA (unde Dumitru Prunariu este președinte de onoare - n. red.) este foarte bună pentru aviația militară și civilă”, a spus David Ciceo.

Dumitru Prunariu: „Vom învăța să trăim pe altă planetă”

Cosmonautul a mai spus că Luna constituie următorul obiectiv pe care îl abordează omenirea.

„Programul american Artemis este un program care nu doar că va duce oamenii pe Lună, doar să exploreze, precum Apollo, ci să exploateze și să utilizeze locul. Vor fi baze umane permanente pe Lună, unde oamenii se vor schimba. Așa cum se muncește acum la bordul stației cosmice internaționale, unde de 26 de ani există echipaje permanent, la fel va fi și pe Lună. Trebuie să ne construim habitate în care să putem munci, să respirăm aer normal. Trebuie să producem apă din gheața Lunară. Să producem oxigen pe Lună, să exploatăm Luna. Învățând cum să trăim pe alt corp ceresc vom învăța cum să trăim și pe altă planetă. Următoarea țintă va fi planeta Marte. Dacă pe Lună sunt acum multe națiuni cu sateliți, pe Marte, de asemenea va fi o competiție foarte mare”, a explicat Dumitru Prunariu.

Cosmonautul român a vorbit și despre distincțiile primite de-a lungul carierei.

„Toate aceste titluri primite vin, într-un fel, de la sine, dacă ai muncit cu multă dăruire. Pentru un anumit domeniu. Nu am cerut niciodată titluri, diplome, medalii, dar ele au venit natural pentru că am avut rezultate. Agenția Spațială Română funcționează în continuare. Acum doi ani de zile a fost lansat un experiment nou la bordul stației cosmice internaționale, de data aceasta o firmă românească privată. Acum o lună a fost lansat un satelit românesc, mic. Se numește Emisar. Zboară cu succes. Mergem înainte. Important este că România a aderat la principalele proiecte internaționale”, a mai spus Prunariu.

Zeci de oameni au fost prezenți la eveniment și s-au fotografiat cu Dumitru Prunariu. Acesta a oferit și câteva autografe, pe cartea scrisă de el „La cinci minute după Cosmos”.

