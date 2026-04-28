Temperaturi în creștere cu maxime de 18 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru marți, 28 aprilie

Marți, 28 aprilie, temperaturile vor fi în creștere față de ziua anterioară și se vor apropia de cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, exceptând nord-estul teritoriului unde se vor menține sub mediile specifice datei din calendar.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara în zonele montane, unde izolat vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la munte la altitudini mari

Temperaturile maxime se vor situa între 14 - 22 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 9 grade Celsius.

În Cluj, temperaturile maxime vor ajunge la 18 grade Celsius, iar minima termică va indica 3 grade Celsius. Vremea va fi în general frumoasă, însă se vor semnala înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane ale județului. Șansele de precipitații vor fi minime.

De la jumătatea săptămânii, vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că maximele termice vor ajunge la 15 – 12 grade, iar vineri, 1 mai, maxima temică nu va depăși 13 grade Celsius.

Temperaturile nocturne vor varia între 3 – 0 grade.

