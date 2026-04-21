Prognoză meteo actualizată pentru minivacanța de 1 mai 2026 în Transilvania. Cum va fi vremea?

Prognoza în minivacanța de 1 mai 2026 în Transilvania

Prognoza meteorologilor cuprinde intervalul 20 aprilie - 3 mai 2026.

Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țârii și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

Vremea în minivacanța de 1 mai 2026 în Transilvania

„În prima zi din interval, vor fi temperaturi maxime de 16-18 grade și minime de 4-6 grade (valori apropiate de normalul climatologic), însă vremea va deveni rece în perioada 21-23 aprilie, când media temperaturilor maxime va fi de cel mult 10-11 grade, iar minimele vor fi în general de 0-2 grade (cu valori preponderent negative mai ales în depresiuni și condiții de brumă). În perioada 23 – 28 aprilie, deși vor fi variații de la o zi la alta (încălzire ușoară în 24 și 25 aprilie și o nouă răcire posibilă în 26 și 27 aprilie), valorile termice se vor menține ușor sub mediile multianuale specifice perioadei, cu o medie a maximelor de 14-16 și minime în jurul a 2 grade. Spre finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, scenariul cel mai probabil indicat de prezenta estimare este de încălzire treptată, astfel media zilnică a temperaturilor maxime va urca spre 18 grade, iar a celor minime la valori de 4-5 grade. Precipitații predominant sub formă de ploaie se vor semnala în perioada 20 – 22 aprilie, când și cantitățile de apă vor fi pe arii restrânse însemnate. Intervale cu ploi sunt probabile și după 27 aprilie”, au anunțat metorologii.

Temperaturi minime și maxime în Transilvania, în intervalul 20 aprilie - 3 mai 2026 | Sursă: meteoromania.ro

Potrivit ANM, temperatura maximă în Transilvania va fi de aproximativ 18 grade Celsius, de 1 mai 2026 - Ziua Internațională a Muncii.

