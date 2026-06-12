Alertă meteo extremă în Cluj și alte 11 județe. Ploi torențiale, vijelii și cantități de apă de peste 70 l/mp!

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că vineri, 12 iunie, vremea rămâne severă în mai multe zone ale țării, după emiterea unui Cod Portocaliu de ploi abundente și instabilitate atmosferică accentuată.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că vineri, 12 iunie, vremea rămâne severă în mai multe zone ale țării. | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că vineri, 12 iunie, vremea rămâne severă în mai multe zone ale țării, după emiterea unui Cod Portocaliu de ploi abundente și instabilitate atmosferică accentuată. Județul Cluj se află printre zonele vizate de avertizare.

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge local la 40-60 l/mp, iar izolat pot depăși 70 l/mp. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, grindină.

Clujul, printre județele aflate sub Cod Portocaliu

Avertizarea vizează județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava, precum și mai multe zone montane din centrul țării.

Meteorologii avertizează că fenomenele pot apărea rapid și pot produce acumulări importante de apă, cu risc de inundații locale, scurgeri pe versanți și creșteri de debite pe cursurile mici de apă.

Temperaturi scăzute și cer acoperit

În această dimineață, la Cluj și în mare parte din Transilvania s-au înregistrat temperaturi cuprinse între 12 și 14 grade Celsius, cerul fiind predominant acoperit de nori. Ploile vor continua pe parcursul zilei, iar vremea va rămâne rece pentru această perioadă a anului.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu parcheze autoturismele sub copaci și să urmărească actualizările transmise de ANM și de autoritățile locale.

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