A murit Mircea Răceanu, ultimul condamnat la moarte al regimului comunist

A murit Mircea Răceanu. Fostul diplomat român a fost unul dintre puținii funcționari ai regimului comunist care s-au opus acestuia din interior.

Mircea Răceanu, diplomat de profesie, s-a opus regimului comunist și a fost acuzat de trădare pentru transmiterea de secrete de stat către oficiali occidentali.

S-a stins din viață Mircea Răceanu, informează Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului într-un mesaj publicat sâmbătă pe pagina de Facebook.

În data de 20 iulie 1989, autoritățile comuniste l-au condamnat la moarte, în urma unui proces politic. Acesta este considerat ultimul caz de condamnare la moarte din perioada dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. După trei luni, pedeapsa a fost comutată la 20 de ani de închisoare.

Mircea Răceanu a fost acuzat că a transmis informații către diplomați occidentali, într-un context marcat de control strict și represiune politică.

A fost eliberat din închisoarea Rahova pe 23 decembrie 1989, în timpul Revoluției Române.

După Revoluție, a criticat politicile Frontului Salvării Naționale (FSN):

„Nu s-a terminat. Există încă cenzură a presei, dar și a radioului și televiziunii”, declara Răceanu pentru New York Times.

De asemenea, a vorbit la mai multe mitinguri politice, inclusiv unul la București și altul la granița cu Moldova sovietică, susținând că consilierii lui Ceaușescu dețineau încă poziții cheie în noul guvern.

Cazul său arată riscurile asumate de cei care s-au opus regimului comunist. Fostul diplomat trăia în statul Virginia (SUA).

Mircea Răceanu - 17 octombrie 1935 – 25 aprilie 2026

Mircea Bernat s-a născut la 17 octombrie 1935, în închisoarea Văcărești.

Face parte dintr-o familie de ilegaliști comuniști transilvăneni: mama sa, arestată pentru activități comuniste, l-a născut în închisoare.

A crescut în București și a studiat la Moscova, la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale, după care a lucrat la Ambasada României de la Washington.

A fost arestat în 1989 pentru colaborarea cu serviciile secrete americane, judecat și condamnat la moarte la 20 iulie 1989. Aceasta a fost ultima pedeapsă capitală pronunțată în perioada comunistă. Trei luni mai târziu, sentința a fost comutată la 20 de ani de închisoare, după intervenția lui George Bush și a fost anulată abia în 2000, la 10 ani de la abrogarea pedepsei capitale.

Fostul diplomat a susținut, într-un articol publicat de România LIberă în 2005, că tot ce a făcut a fost să submineze din interior regimul comunist. În februarie 2002 a fost decorat cu Ordinul Național Pentru Merit, în grad de Comandor.

