Trenuri electrice noi la Cluj-Napoca. Vezi rutele pe care vor circula.

Două trenuri electrice noi au fost recepționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, iar aceste rame vor cirula și pe rute de Cluj.

O echipă mixtă Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) - Egis Alstom a efectuat luni, 20 aprilie 2026, recepția preliminară a două rame electrice interregionale Coradia Stream - unitățile TS20 și TS21, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița.

Trenuri electrice noi la Cluj

Cele două unități electrice - TS20 și TS21 - fac parte din lotul celor 13 trenuri atribuite de ARF operatorului de transport feroviar InterRegional Călători.

Rutele de circulație pe care urmează să circule aceste trenuri sunt:

București Nord - Brașov - Cluj-Napoca

Cluj-Napoca - Deva - Timișoara Nord

- Deva - Timișoara Nord Brașov - Deva - Cluj-Napoca

București Nord - Brașov

„Precizăm că aceste vehicule feroviare sunt construite și furnizate de producătorul francez Alstom, în cadrul Contractului nr. RUIC 257/2022, cod SMIS 316400, încheiat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cu Alstom Ferroviaria S.p.A., ce prevede furnizarea a 37 de astfel de rame electrice interregionale noi RE-IR”, precizează reprezentanții ARF într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit sursei citate, transferul dreptului de proprietate asupra ramelor electrice TS20 și TS21 de la furnizor către beneficiar va avea loc ulterior, după finalizarea probelor de anduranță și semnarea procesului-verbal de recepție aferent punerii în funcțiune cu călători.



Tot în cadrul acestei acțiuni a fost încheiat Testul de Acceptare la Fabrică (FAT) pentru rama electrică TS21. Procedura a inclus atât verificări vizuale ale vehiculului, cât și analiza documentației tehnice aferente, care cuprinde elemente precum cerințele de proiectare, documentele de referință aplicabile și alte specificații obligatorii.

Acest demers face parte dintr-un proiect fazat, ce are ca Autoritate de Management - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Este derulat în două etape succesive: prima a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020; a doua etapă este cofinanțată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Obiectivul principal al proiectului este conectarea Capitalei cu principalele centre urbane ale țării, inclusiv Cluj-Napoca și contribuie la asigurarea mobilității, la scăderea timpilor de călătorie și la îmbunătățirea nivelului general al serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată.

Valoarea totală a proiectului este de aproape 1,709 miliarde lei, finanțarea fiind distribuită astfel: 1,213 miliarde lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR); 214,151 milioane lei - bugetul propriu al beneficiarului; 281,322 milioane lei - cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

CITEȘTE ȘI: