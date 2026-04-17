O dronă rusească a pătruns în România

Încă o dronă rusească a pătrus în spațiul aerian al României.

O dronă rusească a pătruns în spațiul aerial al României

Federația Rusă a lansat, în noaptea de joi spre vineri, un nou atac aerian în Ucraina, la granița cu România, iar o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc, informează Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Potrivit sursei citate, atacul a vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a brațului Chilia.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.43 un mesaj RO-ALERT.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră. Una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian al României, contactul radar cu aceasta pierzându-se la 16 km sud-est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite, precizează MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.48, iar o echipă a fost pregătită să plece, în această dimineață, într-o misiune de cercetare în zona respectivă, se menționează în comunicatul transmis de instituție.

„Condamnăm ferm acțiunile Federației Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internațional”, se mai arată în comunicat.

