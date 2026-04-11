A ajuns la Cluj Lumina Sfântă. Zeci de credincioși au așteptat-o la Aeroport.

Lumina Sfântă a ajuns la Cluj | Foto: mitropolia-clujului.ro

Sfânta Lumină de la Ierusalim, adusă în țară de o delegație a Patriarhiei Române, a ajuns și anul acesta la Cluj-Napoca, sâmbătă, 11 aprilie 2026, în jurul orei 21.25, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din municipiu, unde a fost întâmpinată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, potrivit Mitropoliei Clujului.

Ierarhul a împărțit Sfânta Lumină delegațiilor din cele nouă protopopiate ale Eparhiei, precum și tuturor celor prezenți.

Lumina Sfântă va fi oferită credincioșilor la Slujba Învierii Domnului, începând cu ora 00.00, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, precum și la bisericile din întreaga Arhiepiscopie.

Sfânta Lumină s-a pogorât sâmbătă, 11 aprilie, la ora 14.13, la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Ceremonia a fost condusă de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului.

Tradiția aducerii Sfintei Lumini din Ierusalim în România a fost instituită de Patriarhul Daniel în anul 2009, de atunci fiind adusă în fiecare an.

Evenimentul primirii Sfintei Lumini poate fi urmărit pe Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române.

Aeronava cu delegația care a adus Sfânta Lumină în România a aterizat pe Aeroportul Internațional Otopeni în jurul orei 19.03.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

