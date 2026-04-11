Sfânta Lumina s-a pogorât la Ierusalim și va ajunge la Cluj în această seară

Lumina Sfântă s-a pogorânt în Sâmbăta Mare la Mormântul Domnului și va ajunge în această seară în România.

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, a oferit Lumina Sfântă miilor de pelerini prezenţi astăzi, sâmbătă, 11 aprilie, la Mormântul Domnului. Sfânta Lumină a coborât în acest an în jurul orei 14.13, potrivit doxologia.ro.

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost redeschisă după o perioadă de 40 de zile de restricții impuse pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Reluarea accesului credincioșilor în acest loc sfânt permite participarea la ceremonia primirii Sfintei Lumini.

Conform unui comunicat al Poliției Israeliene, redeschiderea a fost decisă „ca urmare a modificării politicii de apărare și a actualizării instrucțiunilor Comandamentului Frontului Intern”.

„Începând din dimineața zilei de joi, 9 aprilie 2026, locurile sfinte din Ierusalim vor fi redeschise pentru vizitare și rugăciune”, se precizează în comunicat.

Alături de Biserica Sfântului Mormânt, au fost redeschise și alte puncte religioase de importanță majoră, precum Zidul Plângerii și Muntele Templului, însă în condiții de securitate sporite.

Măsuri stricte de securitate

În acest context, autoritățile israeliene au intensificat măsurile de ordine publică în întreg orașul, pentru a face față numărului mare de pelerini așteptați.

„Comandantul districtului Ierusalim, chestorul Avshalom Peled, a dispus o mobilizare operațională sporită, în cadrul căreia sute de polițiști, luptători ai Poliției de Frontieră și voluntari vor fi desfășurați în întreg orașul Ierusalim, pe principalele artere de circulație, în Orașul Vechi și în locurile sfinte, cu scopul de a permite tuturor credincioșilor și vizitatorilor să ajungă în siguranță și să își exercite libertatea de cult, cu respectarea strictă a ordinii și siguranței publice”, au transmis autoritățile.

Totodată, poliția a adresat câteva recomandări celor care vor ajunge în zonă: „Având în vedere aglomerația estimată, îi îndemnăm pe participanți să manifeste răbdare, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să fie vigilenți în privința obiectelor suspecte”.

Sfânta Lumină va ajunge și la Cluj

Patriarhia Română continuă tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, începută în anul 2009 de Părintele Patriarh Daniel. În acest an, Lumina Sfântă va fi adusă în Sâmbăta Mare, 11 aprilie 2026, prin intermediul unei curse speciale.

Delegatul desemnat, părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, va aduce Lumina la Aeroportul Internațional „Otopeni”, unde va fi oferită reprezentanților eparhiilor. Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Lumina Sfântă fiecărei parohii din cadrul lor.

