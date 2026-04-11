Noaptea de Înviere, mai rece ca de obicei. Temperaturile cresc din prima zi de Paște.

Meteorologii anunță vreme mai rece decât în mod normal, în Noaptea de Înviere. Temperaturile cresc însă din prima zi de Paște.

Noaptea de Înviere va aduce un regim termic mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă din an.

Din prima zi de Paște, la nivel național, temperaturile maxime vor consemna o ușoară creștere și vor tinde spre 17 grade.

„În cursul nopții care urmează, în Noaptea de Înviere, ne așteptăm ca, din punct de vedere termic, să avem în continuare parte de o vreme mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă din an”, a anunțat meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Oana Păduraru, potrivit Agerpres.ro

Sfânta Lumină de la Ierusalim ajunge sâmbătă seara la Cluj cu o cursă specială

Astfel, în depresiuni, minimele vor coborî chiar în jurul a -5 grade Celsius, însă în zona litoralului vor fi cele mai ridicate valori termice din cursul nopții, în jur de 5, poate chiar 6 grade Celsius.

În același timp, vor fi și înnorări, mai ales în partea de est a țării, în special în zona Moldovei, unde mai sunt așteptate ploi slabe și trecătoare, menționează sursa citată.

Temperaturile cresc din prima zi de Paște

Pentru ziua de duminică, temperaturile maxime vor oscila între 9 și 17 grade, cu cele mai ridicate valori în partea de sud-vest a țării.

„În cursul zilei de mâine, prima zi de Paște, ne așteptăm la o ușoară creștere a valorilor termice. (...). Vor fi și intervale cu soare, dar există în continuare condiții pentru ploi de scurtă durată. În același timp, înnorările vor fi persistente, tot cam în jumătatea de sud și de sud-est a țării, și ne așteptăm în continuare la episoade scurte de ploaie. Temperaturile, la nivelul întregii țări, vor fi cuprinse, în general, între 9 și 17 grade, cu cele mai ridicate valori în partea de sud-vest a teritoriului”, a afirmat Oana Păduraru.

În Cluj, minimele termice în Noaptea de Înviere ajung la -1 grad Celsius. În duminica de Paște, cerul va fi prepronderent senin, iar soarele va încălzi mai puternic, în timp ce șansele de precipitații vor fi minime. Maxima zilei va ajunge duminică, 12 aprilie, la 14 grade Celsius.

Din a doua zi de Paște, vremea va continua să se încălzească, iar pe timpul zilei valorile termice vor depăși frecvent 15 grade.

