Vreme rece, maxime de 12 grade și cer noros. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vreme capricioasă, cer predominant noros și temperaturi de 12 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Sâmbătă, 11 aprilie, maximele termice cresc ușor în mare parte din țară, însă se vor situa sub cele specifice datei din calendar.

Cerul va fi temporar noros și vor fi precipitații slabe pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania și în zona montană se vor semnala precipitații mixte, inclusiv ninsori.

Temperaturile maxime se vor situa între 8 - 16 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 și 6 grade Celsius.

În Cluj, vremea rămâne capricioasă, cu un cer predomionant noros, însă șansele de precipitații vor fi reduse.

Maxima zilei va ajunge la 12 grade Celsius, iar minima termică va indica -1 grad Celsius.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane ale județului.

În duminica de Paște, maxima termică va urca până la 14 grade iar cerul va fi mai mult senin și vom avea parte de o vreme frumoasă.

