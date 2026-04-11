Sfânta Lumină de la Ierusalim ajunge sâmbătă seara la Cluj cu o cursă specială

Sfânta Lumină va fi adusă în România, sâmbătă seara, de la Ierusalim. O delegație a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului o va aduce la Cluj-Napoca, iar ulterior va fi distribuită parohiilor.

Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim sâmbătă seara de superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul Ioan Meiu.

Ulterior, Lumina Sfântă va fi oferită delegaților eparhiilor BOR. O delegație a Mitropoliei Clujului o va aduce la Cluj-Napoca, fiind distribuită către parohii.

În jurul orei 19:00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Anul trecut, Sfânta Lumină a ajuns la Cluj-Napoca în jurul orei 21.00, fiind primită pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj de o delegație condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurată de Patriarhul Daniel în anul 2009.

„Nu am primit nicio informație legată de vreo eventuală problemă, deci până acum lucrurile rămân neschimbate”, declara recent părintele consilier patriarhal Adrian Agachi, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.

Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim va fi continuată și în acest an, dar, în cazul în care evenimentul nu va putea avea loc din cauza unei eventuale escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu, la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena” se va oferi Sfânta Lumină adusă în 2025, păstrată aici neîntrerupt, preciza luni Patriarhia Română.

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paște la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare.

