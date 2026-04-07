„Narcos de Cluj”, final de sezon, doi membri ai aceleiași familii au fost reținuți pentru trafic de droguri de mare risc

Două persoane, de 28 și 50 de ani, din aceeași familie, au fost reținute de procurorii DIICOT Cluj, fiind acuzate că au vândut droguri de mare risc către consumatori din județ.

Rețea de trafic de droguri destructurată la Cluj: două persoane din aceeași familie, reținute de DIICOT după percheziții în urma cărora au fost descoperite zeci de doze de „cristal” și bani cash. | Foto: IPJ Cluj

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracțională a două persoane cercetate pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020 – aprilie 2026, una dintre persoane ar fi procurat, deținut, oferit și vândut canabis și 3CMC („cristal”), cu sume cuprinse între 50 și 120 de lei pentru un gram. De asemenea, în intervalul ianuarie 2025 – aprilie 2026, persoana de 50 de ani ar fi deținut și comercializat drogul cunoscut drept „cristal” către consumatori din județul Cluj.

În urma unei percheziții efectuate la data de 6 aprilie 2026, polițiștii au descoperit și ridicat 36 de plicuri conținând 3CMC, pregătite pentru vânzare, plicuri autosigilante, obiecte cu urme de substanță, dar și suma de 9.000 de lei.

Propunere de arestare preventivă

Procurorii DIICOT au dispus reținerea celor două persoane, iar în cursul zilei de 7 aprilie a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj, cu propunere de arestare preventivă. În cazul persoanei de 28 de ani, anchetatorii au reținut și infracțiunea de trafic de droguri de risc. Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri din Cluj, inclusiv luptători SAS, polițiști de la Transporturi, un echipaj canin vamal și jandarmi. Autoritățile precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.

"Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracțională a două persoane (membre ale aceleiași familii), de 28 și 50 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție." a transmis IPJ Cluj

