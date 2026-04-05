Îl durea în cot de lege și făcea trafic de droguri la Cluj din arest la domiciliu. Polițiștii au confiscat o mică avere din vânzări.

Un bărbat a sfidat legea. Era implicat în trafic de droguri de mare risc, deși era în arest la domiciliu.

Doi bărbați, de 43 și 49 de ani, au fost arestați pentru trafic de droguri de mare risc, în urma a 11 percheziții domiciliare efectuate de polițiști.

L-a durut în cot de arestul la domiciliu.

Cei doi bărbați sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc în Cluj

„Investigațiile au stabilit că o parte importantă a substanțelor vândute de bărbatul de 49 de ani ar fi fost furnizate de către bărbatul de 43 de ani, aflat sub măsura arestului la domiciliu, fiind cercetat într-o altă cauză de trafic de droguri”, a anunțat, duminică, 5 aprilie 2026, IPJ Cluj.

A vândut droguri în Cluj ani de zile

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în intervalul cuprins între vara anului 2023 - aprilie 2026, bărbatul de 49 de ani ar fi procurat, inclusiv de la cel de 43 de ani, deținut și vândut droguri de mare risc către consumatori din județul Cluj”, a detaliat IPJ Cluj.

Bani găsiți în urma perchezițiilor | Foto: IPJ Cluj

Vindea droguri chiar și cu 7.000 de lei

Conform sursei citate, cercetările au reliefat că, pe parcursul anului 2026, bărbatul de 49 de ani ar fi comercializat peste 400 de grame de 3CMC și 2MMC în combinație cu 4BMC și cocaină, cu sume între 2.000 și 7.000 de lei la o tranzacție, substanțe indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

O mică avere din droguri

„În urma celor 11 percheziții domiciliare efectuate de către polițiști la data de 3 aprilie 2026, au fost descoperite și ridicate peste 1,7 kilograme de 2MMC, un kilogram de 4BMC, 80 de grame de cocaină, obiecte purtând urme de substanță, un cântar de precizie, dispozitive de stocare a datelor, aproximativ 31.000 de euro și 67.000 de lei, precum și alte mijloace de probă. La data de 3 aprilie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea bărbaților”, mai arată IPJ Cluj.

Droguri găsite la percheziții | Foto: IPJ Cluj

Potrivit sursei citate, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a dispus, sâmbătă, arestarea preventivă a acestora.

