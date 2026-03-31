Miracolul vieții pe râul Someș din Cluj-Napoca. O pereche de lebede așteaptă pui.

De câteva săptămâni, o pereche de lebede (Cygnus olor) poate fi văzută de clujeni în albia Someșului Mic, în zona străzii Mamaia, în plin centrul orașului.

Cuibul de lebede care așteaptă pui, râul Someș, în Cluj-Napoca | Foto: cititor monitorulcj.ro

Deși aceste păsări sunt migratoare, în timpul iernilor mai blânde, de multe ori rămân pe luciuri de apă care nu îngheață.

„Perechea a găsit un habitat propice aici, printre clădiri și zgomotul cotidian, oferindu-ne o lecție de frumusețe, tandrețe și răbdare. Zilele trecute au început să construiască un cuib din tot ce a adus apa din amonte. Un cuib sărăcăcios, dar trudit cu multă grijă, cu gândul de a-și întemeia o familie. Pe mica insulă solitară, departe de sălbăticia ocrotitoare a stufărișurilor și a mlaștinilor, femela a început să depună ouăle și să le clocească”, a scris un cititor pentru monitorulcj.ro.

Conform cititotului, perechea de lebede va depune între 5 și 12 ouă, care vor fi incubate pe rând de ambii

părinți, timp de aproximativ 38 de zile.

Cuibul de lebede pe râul Someș din Cluj-Napoca | Foto: cititor monitorulcj.ro

O imagine de o rară delicatețe, care ne amintește că viața își găsește mereu drum, chiar și acolo unde nu te-ai aștepta.

Nu aruncați deșeuri în apă

Aceste păsări grațioase, simbol al purității și al iubirii, sunt extrem de sensibile. Un pas prea aproape sau o curiozitate

necontrolată pot pune în pericol nu doar ouăle, ci și viitorii pui. De aceea, cel mai frumos gest pe care îl putem face este să păstrăm distanța, să nu încercăm să le hrănim și să evităm aruncarea oricărui deșeu în apă.

În același timp, cititotul a făcu un apel către Apele Române și către autoritățile locale să mențină un nivel constant al apei în această perioadă sensibilă, până la apariția puilor.

A spus că o creștere bruscă a nivelului râului ar putea inunda și distruge acest minuscul rai de natură și ar șansa acestor păsări de a-și duce la bun sfârșit miracolul vieții.

„Apoi, peste doar câteva săptămâni, perechea lebedelor din centrul Clujului ne va dărui și spectacolul creșterii puilor. Un gest de protecție simplu, dar cu o valoare imensă pentru ecosistem și pentru comunitatea care se bucură de prezența lor. Poate părea un detaliu mărunt, dar fiecare dovadă de grijă contează: un râu mai curat, o zonă liniștită, un colț de natură respectat. Acolo unde omul învață să lase loc și altor forme de viață, orașul devine mai viu, mai blând, mai frumos”, a mai precizat cititorul.

Potrivit acestui ar trebui să privim acest cuib nu doar ca pe o curiozitate, ci ca pe un dar, un semn că natura are încredere în noi. Iar acum depinde de noi să-i demonstrăm că merită.

