Un bărbat a MURIT carbonizat într-un incendiu în satul clujean Viștea

Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu în statul Viștea, comuna Gârbău, județul Cluj.

Echipajele ISU Cluj au intervenit, luni seara, 30 martie 2026 pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Viștea.



Bărbat găsit carbonizat

„La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii Aghireșu, respectiv Detașamentul 1 Cluj-Napoca.

Flăcările s-au manifestat generalizat, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, iar pompierii au pătruns în interior, unde au găsit, din păcate, o victimă carbonizată. Mai exact, este vorba despre un bărbat de aproximativ 55 de ani”, a transmis ISU Cluj.

CITEȘTE ȘI: