Incendiu devastator în Turda: 20 de locuințe mistuite de flăcări. Pompierii au intervenit cu forțe sporite.

Pompierii clujeni au intervenit cu forțe sporite, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la la un incendiu izbucnit la mai multe case și barăci din Turda. Mai multe persoane au fost consultate medical, iar două victime au ajuns la spital.

Incendiu devastator în Turda: 20 de locuințe mistuite de flăcări. Pompierii au intervenit cu forțe sporite.|Foto: ISU Cluj

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la mai multe locuințe și barăci situate pe strada Margaretelor din municipiul Turda.

Incendiu devastator în Turda: 20 de locuințe mistuite de flăcări. Pompierii au intervenit cu forțe sporite.

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda, sprijininti de forte si mijloace din cadrul Detașamentelor 1, 2 Cluj-Napoca și Dej, precum si a SVSU Câmpia Turzii, au acționat în noaptea de vineri spre sâmbătă pentru limitarea și stingerea incendiului devastator.

Incendiu devastator în Turda: 20 de locuințe mistuite de flăcări. Pompierii au intervenit cu forțe sporite.|Foto: ISU Cluj

„Au fost cuprinse de flăcări case si bărăci situate apropiat una de alta, pe o suprafață de aproximativ 500mp. Intervenția pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor mai departe de limitele in care au fost găsite, se lucrează în continuare pentru identificarea si lichidarea tuturor focarelor ascunse”, a informat ISU Cluj.

Șase personane au fost consultate de către echipajele SMURD și SAJ, dintre care un bărbat, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost transportat la spital pentu îngrijiri de specialitate, cu posibile arsuri superficiale la nivelul brațelor și posibilă intoxicație cu fum.

Două victime au ajuns la spital, iar mai multe persoane au avut nevoie de asistență medicală la fața locului.|Foto: ISU Cluj

O altă victimă, un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, care s-a prezentat la echipajul SMURD cu o plagă la mână, a fost de asemenea transportat la spital pentru ingrijri medicale.

„Au ars aproximativ 20 de locuinte (barăci), a căror suprafata insumeaza aproximativ 500 mp”, au transmis pompierii clujeni.

Forțele de intervenția au acționat cu 7 autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autoscară pentru intervenții si salvări de la înălțimi, un echipaj SMURD si două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

