Au sosit primele case de tip containere pentru oamenii din Turda care au rămas fără locuințe după incendiu

Nouă construcții modulare de tip containere au ajuns la Turda, unde vor locui oamenii cărora le-au fost distruse locuințele în incendiu.

Au sosit primele case de tip container pentru oamenii rămași fără locuințe în Turda | Foto: Instituția Prefectului - Județul Cluj

În urma indenciului de vineri spre sâmbătă, 27-28 martie 2026, 21 de locuințe din Turda au fost distruse de flăcări, iar 65 de oameni au rămas temporar fără adăpost.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, Prefectura Cluj propus sâmbătă, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, demararea demersurilor necesare pentru asigurarea a 30 de construcții ușoare din elemente modulate (containere) complet echipate cu 70 de paturi, saltele, care să fie mobilizate din rezervele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Astăzi, luni 30 martie 2026 au venit primele 9 containere la Turda, urmând ca restul de 21 să ajungă zilele viitoare.

„Mulțumesc pentru operativitate Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, Comitetul Național pentru Situații de Urgență, Departamentul pentru Situații de Urgență, Guvernului României, Administrația Națională pentru Rezervele de Stat și Probleme Speciale, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență «Avram Iancu» Cluj, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, Primăria Turda și tuturor celor implicați. Instituțiile statului au reacționat prompt, iar prin mobilizarea acestor containere modulare oferim un sprijin concret familiilor rămase fără locuințe. Vom continua să monitorizăm situația și să acordăm tot sprijinul necesar comunității din Turda”, a declarat prefectul Clujului, Maria Forna.

Pompierii clujeni au intervenit cu forțe sporite, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la la un incendiu izbucnit la mai multe case și barăci din Turda.

Mai multe persoane au fost consultate medical, iar două victime au ajuns la spital.

Sâmbătă, primăria Municipiului Turda a asigurat spații temporare de cazare și servicii de asistență socială și medicală, Fundația Prison Fellowship România a asigurat medicamente și îmbrăcăminte, Banca de Alimente alături de domnul Dragoș Roșianu, lider al Asociației Partid Romilor Pro Europa Cluj și alte organizații și persoane fizice asigură hrană și produse de igienă.

Cum puteți dona pentru oamenii din Turda care și-au pierdut casa din cauza incendiului?

Cei care pot și doresc să se implice în sprijinirea familiilor afectate de acest incendiu devastator să contribuie, în limita posibilităților, prin donații de alimente neperisabile, produse de igienă, îmbrăcăminte, pături sau alte bunuri de strictă necesitate. Persoana responsabilă de această activitate este doamna Margareta Jimba 0743129313, mediator școlar Turda. Orice gest de solidaritate poate face o diferență reală pentru cei care au pierdut aproape totul în urma acestui eveniment tragic.

