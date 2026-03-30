Pentru prima dată în România, Charles Montgomery, unul dintre cei mai influenți urbaniști din lume, vine la TILIA — Summitul Orașelor din România (P)

IULIUS anunță participarea lui Charles Montgomery — urbanist, autor și lider de experimente globale pentru îmbunătățirea bunăstării orașelor — ca speaker internațional la prima ediție a TILIA — Romanian Cities Summit, care va avea loc în perioada 23–24 aprilie 2026, la Palatul Culturii din Iaşi.

Discursul său, "Știința orașelor fericite: principii și idei pentru România", va avea loc în prima zi a Summitului, dedicat viziunii urbane și designului centrat pe om, pe 23 aprilie pe Scena Principală din Palatul Culturii

TILIA — Summitul Orașelor din România are loc între 23–24 aprilie 2026, la Palatul Culturii din Iași, organizat de IULIUS în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

Montgomery este autorul cărții Orașul fericit: Transformându-ne viețile prin design urban — o lucrare de referință care examinează intersecția dintre designul urban și știința fericirii. Lucrarea a schimbat felul în care orașele din întreaga lume privesc spațiul public, mobilitatea și infrastructura socială. Cartea a devenit o referință internațională pentru urbaniști, factori de decizie și lideri ai administrațiilor publice deopotrivă. Noua sa carte despre designul care generează încredere va apărea în 2026.

La TILIA- Summitul Orașelor din România, Montgomery va susține discursul său principal „Știința orașelor fericite: principii și idei pentru România”, urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri. Bazându-se pe cercetări globale și exemple relevante, prezentarea sa va explora modul în care designul urban influențează bunăstarea. De asemenea, va evidenția modul în care aceste principii pot fi aplicate în contextul orașelor românești, de la crearea unor cartiere mai accesibile pentru pietoni, până la modelarea spațiilor publice care susțin viața comunitară și reziliența urbană pe termen lung. Va urca pe scenă în prima zi a Summitului Orașelor din România — Viziune și design urban —cu un discurs care pune oamenii pe primul loc și în care folosește abordări bazate pe dovezi pentru construirea viitorului orașelor.

„Orașele nu sunt făcute din piatră și sticlă. Ele sunt făcute din deciziile pe care le luăm împreună. Întrebarea este dacă proiectăm pentru frică sau pentru încredere, pentru izolare sau pentru comunitate”, a declarat Charles Montgomery.

Charles Montgomery este un autor premiat, urbanist și inițiator de experimente pentru îmbunătățirea bunăstării în orașele din întreaga lume. Cartea sa apreciată, Orașul fericit: Transformându-ne viețile prin design urban, examinează intersecția dintre designul urban și știința emergentă a fericirii. Charles a fondat echipa interdisciplinară Happy Cities, care ajută constructorii de orașe de pe patru continente să realizeze societăți mai sănătoase, mai fericite și mai incluzive. Colaboratorii săi au inclus Organizația Mondială a Sănătății, Muzeul Guggenheim, Rețeaua ONU pentru Soluții pentru Dezvoltare Durabilă și guverne din Vancouver, Auckland, Mexico City, Denver și Dubai. Charles este membru al Centre for Conscious Design. În 2023, revista Planetizen l-a numit pe Charles Montgomery unul dintre cei 100 cei mai influenți urbaniști din lume.

Charles Montgomery

Carte Orasul fericit

„Prezența unei voci recunoscute internațional, precum Charles Montgomery, reflectă ambiția din spatele TILIA-Summitul Orașelor din România: să conectăm conversația urbană a României cu gândirea globală cea mai relevantă azi. Într-un moment în care orașele românești și liderii lor se confruntă cu o presiune tot mai mare — de la schimbări demografice și lipsă de locuințe, la adaptarea la schimbările climatice — summitul își propune să aducă instrumentele și experții care pot transforma ideile în acțiune”, a declarat Raluca Munteanu, Director de dezvoltare IULIUS.

Prima ediție a TILIA - Summitului Orașelor din România se bazează pe ideea că orașele se transformă atunci când viziunea și implementarea sunt abordate împreună.

Prima zi, 23 aprilie – Viziune și Design Urban – explorează principiile din spatele orașelor vibrante și orientate spre oameni, cu perspective internaționale și studii de caz în regenerarea urbană.

A doua zi, 24 aprilie – Finanțare și implementare – mută discuția de la viziune la mecanisme concrete: finanțarea proiectelor urbane, structurarea parteneriatelor public-privat și a soluțiilor pentru una dintre cele mai presante provocări urbane: locuințele accesibile.

Agenda completă este disponibilă pe site-ul oficial TILIA.

Pe scena principală, reprezentanții băncilor comerciale, instituțiilor internaționale de finanțare a dezvoltării, împreună cu experți în politici publice, vor dezbate provocările actuale ale orașelor – de la finanțare la cadrul legislativ – cu scopul de a genera soluții care pot fi apoi preluate de toți actorii implicați.

În paralel, pe a doua scenă, Cities in the Making: Design, Culture and Nature explorează forțele care modelează caracterul unui oraș: de la arhitectură și industrii creative, la sănătate mintală și infrastructura verde.

La prima ediție a TILIA – Today’s Ideas and Leadership In Action, Summitul Orașelor din România, eveniment desfășurat între 23-24 aprilie 2026, la Iași, sunt așteptați peste 300 de participanți - primari, arhitecți, urbaniști, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile - pentru a discuta soluții concrete pentru dezvoltarea orașelor din România.

###

Despre TILIA – Today's Ideas and Leadership In Action

TILIA – Today’s Ideas and Leadership In Action, Summitul Orașelor din România - este o inițiativă dezvoltată de grupul IULIUS, prin Fundația IULIUS, dedicată soluțiilor concrete pentru dezvoltarea orașelor din România.

TILIA este concepută ca un demers anual, care reunește administrații publice, investitori, instituții financiare, arhitecți, mediul academic și societatea civilă într-un cadru de dialog și colaborare orientat către implementare.

TILIA își propune să devină un reper pentru colaborarea între actorii implicați în dezvoltarea urbană din România.

www.tilia-summit.ro

###

Pentru mai multe detalii, contact@tilia-summit.ro

CITEȘTE ȘI: