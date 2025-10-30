Proiectul „Rethinking Someș”, premiat joi la Architecture Madrid Award 2025! A obținut Premiul de Aur la categoria Urbanism și Arhitectură.

„Rethinking Someș” are la bază conceptul de „reîntoarcere a orașului cu fața la râu” și prezintă unul dintre cele mai complexe proiecte clujene de revitalizare urbană.

Foto: Primăria Cluj-Napoca Facebook

Clujul obține un nou premiu european. După nominalizarea la premiul european EU Mies Awards, proiectul de reamenajare a malurilor Someșului „Rethinking Someș” a obținut o nouă recunoaștere europeană.

„Acest premiu reprezintă atât o recunoaștere a proiectului care îmbunătățește calitatea vieții în Cluj-Napoca, cât și un pas important pentru designul urban inovator și sustenabil, oferind totodată un cadru pentru cooperare și schimb de experiență internațională în domeniul arhitecturii.

Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc astăzi, 30 octombrie la Madrid, Spania”, anunță Primăria Cluj-Napoca.

