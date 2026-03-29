Klaus și Carmen Iohannis, apariție rară în centrul Sibiului: au participat la slujba de Florii

După o îndelungată absență din spațiul public, fostul președinte Klaus Iohannis, alături de soția sa, Carmen, a fost surprins în centrul Sibiului. Fostul cuplu prezidențial a mers la Biserica romano-catolică „Sfânta Treime”, unde a participat la slujba de Florii.

Klaus Iohannis, apariție rară în centrul Sibiului|Foto: Mesagerul de Sibiu

 

 


Fostul președinte Klaus Iohannis a mers în această dimineață în centrul Sibiului, alături de soția sa, Carmen Iohannis, la Biserica romano-catolică „Sfânta Treime”, unde au participat la slujba de Florii, notează MesageruldeSibiu.ro 

După demisia din februarie 2025, Klaus Iohannis a fost o prezență extrem de rară în spațiul public. 


Apariția lor nu a trecut neobservată de oamenii aflați în zonă. 

Fostul șef al statului și soția sa au intrat discret în lăcașul de cult pentru a lua parte la slujbă, notează sursa citată. 


Klaus și Carmen Iohannis au folosit o intrare laterală pentru a participa la slujba oficiată în Biserica „Sfânta Treime” din Sibiu. 

În acest an, pe 29 martie, credincioșii catolici celebrează Floriile, cunoscută și ca Duminica Intrării Domnului în Ierusalim.


Klaus Iohannis a părăsit Palatul Cotroceni în februarie 2025, după un mandat prelungit, iar în toamna anului trecut Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) l-a dat în judecată pe fostul președinte al României, solicitându-i despăgubiri pentru utilizarea unei jumătăți de imobil din centrul Sibiului.

