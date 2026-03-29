Duminica Floriilor, sărbătorită de credincioșii catolici

Credincioșii romano-catolici celebrează, duminică, 29 martie, sărbătoarea Floriilor.

Credincioșii catolici celebrează Floriile|Foto: Arhidieceza Romano-Catolică de București

Duminica Floriilor celebrează intrarea solemnă a lui Isus Hristos în Ierusalim, eveniment în amintirea căruia are loc tradițional procesiune a credincioșilor pe străzile Capitalei, și deschide Săptămâna Sfântă, care face amintirea Pătimirii lui Hristos și culminează cu Sărbătoarea Învierii Domnului.

Duminica Floriilor amintește de intrarea lui Isus Hristos în Ierusalim și marchează începutul Săptămânii Mari. Cu acest prilej, sunt sfințite ramuri de salcie, simbol al întâmpinării lui Isus de către mulțimi.

Sărbătoarea deschide perioada liturgică a Săptămânii Mari, care precede Moartea și Învierea lui Isus Hristos. Primele atestări ale acestei celebrări datează din secolul al IV-lea.

Pe parcursul acestei zile, crucile și statuile din biserică sunt acoperite cu o pânză.

În Duminica Floriilor, credincioșii participă la slujbe religioase și obișnuiesc să sfințească ramuri de salcie, pe care le așază ulterior la uși sau ferestre pentru protecție împotriva bolilor și a evenimentelor neplăcute. Ramurile simbolizează gestul mulțimilor care l-au întâmpinat pe Isus în Ierusalim.

Totodată, Duminica Floriilor marchează începutul ultimei săptămâni din Postul Paștelui.

Creștinii ortodocșii vor celebra Floriile pe 5 aprilie 2026.

