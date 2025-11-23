ANAF va continua demersurile pentru recuperarea despagubirilor datorate de Klaus Iohannis. Adrian Nica: „Asteptam motivarea instantei”

ANAF va continua demersurile legale pentru recuperarea de la fostul preşedinte Klaus Iohannis a sumelor care se cuvin statului pentru imobilul situat în centrul municipiului Sibiu, după ce instanţa a respins instituirea sechestrului.

ANAF cere sechestru pentru casa în care locuiesc soții Klaus și Carmen Iohannis la Sibiu | Foto: presidency.ro

Anuntul a fost facut de seful ANAF, Adrian Nica. „Așteptăm cu nerăbdare motivarea. Demersurile ANAF vor fi pentru a recupera aceste sume, în toate cazurile. Nu pot să comentez o decizie a instanței fără să văd o motivare. Avem ce recupera din datele pe care le deținem”, a transmis seful ANAF, Adrian Nica, potrivit Economedia.ro.

El a afirmat că reprezentanţii ANAF nu au fost „uimiţi”, dar nici nu se aşteptau ca instanţa să respingă instituirea acestor măsuri.

„Noi nu o să facem nimic altceva decât o să aşteptăm motivarea instanţei şi apoi o să facem în continuare demersurile legale pentru a recupera sumele care se cuvin ANAF”, a subliniat Nica, conform sursei citate.

ANAF a înregistrat, în numele statului român, la Tribunalul Sibiu, o acţiune prin care solicită ca fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie obligat să achite despăgubirile pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Fiscul a mai cerut instanţei instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestuia şi a familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, în condiţiile în care pârâţii au refuzat să plătească de bunăvoie.

