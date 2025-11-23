  • Flux RSS
Actualitate

ANAF va continua demersurile pentru recuperarea despagubirilor datorate de Klaus Iohannis. Adrian Nica: „Asteptam motivarea instantei”

ANAF va continua demersurile legale pentru recuperarea de la fostul preşedinte Klaus Iohannis a sumelor care se cuvin statului pentru imobilul situat în centrul municipiului Sibiu, după ce instanţa a respins instituirea sechestrului.

ANAF cere sechestru pentru casa în care locuiesc soții Klaus și Carmen Iohannis la Sibiu | Foto: presidency.ro ANAF cere sechestru pentru casa în care locuiesc soții Klaus și Carmen Iohannis la Sibiu | Foto: presidency.ro

 

 


 

Anuntul a fost facut de seful ANAF, Adrian Nica. „Așteptăm cu nerăbdare motivarea. Demersurile ANAF vor fi pentru a recupera aceste sume, în toate cazurile. Nu pot să comentez o decizie a instanței fără să văd o motivare. Avem ce recupera din datele pe care le deținem”, a transmis seful ANAF, Adrian Nica, potrivit Economedia.ro.


 

El a afirmat că reprezentanţii ANAF nu au fost „uimiţi”, dar nici nu se aşteptau ca instanţa să respingă instituirea acestor măsuri.


„Noi nu o să facem nimic altceva decât o să aşteptăm motivarea instanţei şi apoi o să facem în continuare demersurile legale pentru a recupera sumele care se cuvin ANAF”, a subliniat Nica, conform sursei citate.

ANAF a înregistrat, în numele statului român, la Tribunalul Sibiu, o acţiune prin care solicită ca fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie obligat să achite despăgubirile pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. 


Fiscul a mai cerut instanţei instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestuia şi a familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, în condiţiile în care pârâţii au refuzat să plătească de bunăvoie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

ANAF cere instanței să pună sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis

Horațiu Potra, pus sub acuzare pentru evaziune și spălare de bani. Procurorii au pus sechestru pe conturi, aur și imobile.

Roșia Montană. Gabriel Resources a dat în judecată statul român și contestă sechestrul pus în contul datoriei de 10 milioane de dolari.

abonare newsletter