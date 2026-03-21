Accident în Cluj! O mașină s-a răsturnat vineri noaptea

Vineri seara, aproape de ora 23:00, un autoturism a fost implicat într-un accident rutier pe strada Aurel Vlaicu.

O mașină s-a răsturnat vineri noaptea în Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Potrivit primelor informații, în accident a fost implicat un autoturism care s-a răsturnat.

Din fericire, evenimentul s-a încheiat doar cu pagube materiale. O singură persoană a avut nevoie de ușoare îngrijiri medicale, însă nu prezenta afecțiuni grave și nu a necesitat transportarea la spital, a anunțat ISU Cluj.

