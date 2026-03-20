Controale ANAF la benzinării. „Smecherii” ar fi scumpit nejustificat combustibilii.

Companiile de pe piața de carburanți din România sunt bănuite că ar fi scumpit „din pix” prețul combustibililor, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Companiile de pe piața de combustibili ar fi scumpit artificial carburanții

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel național pentru a preveni și combate eventualele practici de neconformare fiscală, pe fondul evoluției prețurilor pe piața combustibililor, a anunțat instituția, printr-un comunicat.

Scumpiri „din pix” la benzinăriile din România?

Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali, cu scopul de a identifica operatorii economici care acționează pentru a-și crea avantaje fiscale în contextul actual, prin majorarea artificială a costurilor de achiziție/producție.

Inspectorii ANAF verifică situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieței. În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurența loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituțiile abilitate ale statului.

Scopul acțiunilor ANAF este asigurarea conformării fiscale și a unui mediu concurențial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieței carburanților în această perioadă, precizează sursa citată.

Scumpiri spectaculoase la „peco”

La începutul acestei săptămâni, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că prețurile la carburanți înregistrează creșteri spectaculoase iar, în aceste condiții, Consiliul Concurenței, ANAF, ANPC trebuie să acționeze

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut. Că atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibilului trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor a fost transmisă la Guvern sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință și partea acestei decizio suntem și noi, Ministerul Finanțelor”, a explicat Nazare.

