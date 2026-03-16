Reacția MAE după amenințarea Iranului: „România NU este parte a războiului din Orientul Mijlociu”
După amenințarea Iranului, Ministerul Afacerilor Interne (MAE) din România a anunțat că țara noastră nu este parte a războiului din Orientul Mijlociu.Se ridică fum în centrul Teheranului după un atac aerian în Teheran, Iran, 2 martie 2026. O operațiune militară comună israeliano-americană continuă să vizeze mai multe locații din Iran încă din primele ore ale zilei de 28 februarie 2026 | Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH - Agerpres / Fotografie ilustrativă
MAE România luat notă de afirmațiile purtătorului de cuvânt al MAE Iran, care a amenințat statul nostru, context în care autoritățile au făcut următoarele precizări:
MAE, după amenințarea Iranului: „România nu este parte a războiului din Orientul Mijlociu”
„Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu. România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU.
România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului”, a transmis MAE, luni, 16 martie 2026, într-un comunicat.
În același timp, Ministerul Afacerilor Externe condamnă atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului și mulțumelte statelor pentru că i-au protejat și pe cetățenii români prezenți în țările lor.
„Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale”, a mai precizat MAE.
Replica MAE vine în contextul în care Iranul a amenințat în mod direct România pentru că Parlamentul a a aprobat utilizarea bazelor militare de la Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu de către Statele Unite ale Americii (SUA) și NATO.
