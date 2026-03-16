Oscar 2026: One Battle After Another, marele câștigător al galei. Sean Penn, cel mai bun actor în rol secundar.

Thrillerul „One Battle After Another” a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, obținând în total șase trofee la gala desfășurată duminică seara.

„Sinners”, care avusese cele mai multe nominalizări, a încheiat seara cu patru premii, între care trofeul pentru cel mai bun actor, câștigat de Michael B. Jordan, care a interpretat dublul rol al fraților gemeni Smoke și Stack

„One Battle After Another”, thrillerul regizat de Paul Thomas Anderson și avându-l în rol principal pe Leonardo di Caprio, a câștigat 6 trofee la cea de-a 98-a gală a Premiilor Oscar.

Regizorul Paul Thomas Anderson a câștigat duminică Oscarul pentru regie pentru filmul „One Battle After Another”, un film de acțiune neconvențional despre un fost revoluționar care pornește într-o cursă contra cronometru pentru a-și salva fiica răpită.

Inspirat din romanul „Vineland” al scriitorului Thomas Pynchon, filmul abordează teme sensibile precum imigrația, relațiile rasiale și influența politică disproporționată a miliardarilor.

În distribuție se regăsesc Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro și Teyana Taylor, toți nominalizați pentru interpretările lor.

Actorul Michael B. Jordan a câștigat duminică seara primul său Oscar, fiind desemnat cel mai bun actor pentru dublul rol din filmul „Sinners”, iar Jessie Buckley a obținut premiul pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea din drama „Hamnet”.

Lungmetrajul norvegian „Sentimental Value” („Valoare sentimentală”) a câștigat duminică Oscarul pentru cel mai bun film internațional.

Premiile Oscar 2026: Sean Penn, cel mai bun actor în rol secundar

Sean Penn, eternul rebel al Hollywoodului, a câștigat duminică al treilea premiu Oscar pentru interpretarea unui militar absurd de rigid din „One Battle After Another”.

Fidel reputației sale, actorul a ignorat cea de-a 98-a ceremonie și, prin urmare, nu a fost prezent pentru a-și accepta premiul.

După ce a câștigat deja Oscarul pentru cel mai bun actor pentru „Mystic River” în 2004 și „Milk” în 2009, actorul american de 65 de ani a fost de data aceasta încoronat la categoria Cel mai bun actor în rol secundar. El devine astfel a opta persoană din istorie care a câștigat cel puțin trei statuete.

El li se alătură actorilor Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson și Walter Brennan, care au câștigat fiecare câte trei premii Oscar, și actrițelor Meryl Streep, Ingrid Bergman, Frances McDormand și Katharine Hepburn, care au câștigat fiecare câte patru.

Premiu pentru o regizoare de origine română

Regizoarea de origine română Natalie Musteață a primit duminică seară, la Los Angeles, Oscarul la categoria Best Live Action Short Film pentru scurtmetrajul distopic „Two People Exchanging Saliva”, realizat împreună cu soțul ei, Alexandre Singh.

Premiul a fost acordat la egalitate de voturi între „Two People Exchanging Saliva” și „The Singers”, realizat de Sam A. Davis și Jack Piatt.

