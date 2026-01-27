Inteligența artificială, marele pariu pe piața medicamentelor. Cât timp câștigă companiile farmaceutice cu ajutorul AI?

Companiile farmaceutice mizează tot mai mult pe inteligența artificială, în procesul de dezvotare a noilor medicamente.

Inteligența artificială (AI) nu a reușit încă să rezolve cel mai dificil aspect al dezvoltării medicamentelor, descoperirea unor noi molecule care să conducă la progrese medicale majore însă, conform directorilor din industrie, eficientizează deja etapele mai puțin atractive ale acestui proces, a transmis luni, 26 ianuarie 2026, Reuters, citat de Agerpres.ro.

Potrivit sursei citate, AI ajută la găsirea participanților la studiile clinice și a locațiilor în care acestea se desfășoară, dar și la redactarea documentației pentru autoritățile de reglementare și reduce cu săptămâni întregi aceste procese laborioase, au declarat șapte mari producători de medicamente și șase companii biotehnologice mai mici la conferința JP Morgan Healthcare care a avut loc recent în Statele Unite.

Introducerea unui nou medicament pe piață poate să dureze chiar și zece ani, iar costurile se pot ridica la 2 miliarde de dolari, potrivit companiile farmaceutice. Multe dintre ele, inclusiv Eli Lilly, care a încheiat un parteneriat cu producătorul de cipuri Nvidia, pariază pe AI pentru îmbunătățirea ratei de succes a noilor medicamente.

Companiile farmaceutice au anunțat o serie de acorduri pentru instrumente care să valorifice potențialul AI, văzut drept cea mai mare revoluție tehnologică de la apariția internetului, urmând modelul altor industrii.

Cât timp câștigă companiie farmaceutice datorită inteligenței artificiale?

AI agentică - IA autonomă, care necesită puțină intervenție umană - ar putea crește productivitatea dezvoltării clinice cu aproximativ 35%, până la 45%, în următorii cinci ani, a prognozat anul trecut compania de consultanță McKinsey.

Compania israeliană Teva Pharmaceutical Industries a declarat că utilizează AI în multiple moduri, astfel încât să se poată concentra asupra obiectivului general, acela de a introduce cu succes noi medicamente pe piață. 'În rest, orice altceva trebuie să fie cât mai eficient și mai compact posibil', a declarat Richard Franci, CEO al Teva. „Aici cred că digitalizarea AI, modernizarea, îmbunătățirea proceselor și toate aspectele neatrăgătoare care ne entuziasmează de fapt fac diferența”, a spus el.

Directori executivi ai marilor companiilor farmaceutice AstraZeneca, Roche și Pfizer, precum și ai companiilor biotehnologice mai mici, precum Spyre și Nuvalent, au detaliat procesarea a mii de pagini de documente pentru autoritățile de reglementare, inclusiv cu date clinice, de siguranță și de fabricație. Potrivit lor, aceste documente trebuie compilate, verificate și menținute consecvente pentru toate regiunile geografice, ceea ce necesită adesea utilizarea costisitoare a unor contractori externi, a explicat Aradhana Sarin, director financiar la AstraZeneca.

Jorge Conde, partener general la compania Andreessen Horowitz, investește în soluții pentru ceea ce a descris drept partea „dezordonată” a dezvoltării medicamentelor, inclusiv 4,3 milioane de dolari în startup-ul Alleviate Health. El a descris înscrierea în studii clinice drept o „pâlnie cu scurgeri”, în care participanții renunță pe parcurs și a declarat că Alleviate utilizează tehnologia AI pentru a ajuta la informarea, educarea, screeningul și programarea pacienților.

Analistul TD Cowen, Brendan Smith, a declarat că utilizarea AI, inclusiv a modelelor lingvistice de mari dimensiuni, precum Microsoft Copilot, pentru sarcini administrative, a devenit o practică destul de comună în industria farmaceutică.

Însă, ar mai putea dura chiar și trei ani înainte ca investitorii să afle dacă AI a început să accelereze dezvoltarea medicamentelor, a precizat el. Cuantificarea economiilor este dificilă, a spus Smith, deoarece depinde de modul și locul în care sunt implementate instrumentele.

Producătorul farmaceutic elvețian Novartis a apelat la AI în 2023, când a început un studiu clinic de fază avansată, cu 14.000 de participanți, privind rezultatele cardiovasculare pentru medicamentul său pentru colesterol Leqvio, a declarat directorul medical Shreeram Aradhye.

Procesul tipic de selecție a locațiilor, de patru până la șase săptămâni, a fost redus la o ședință de două ore, deoarece AI a ajutat la identificarea locațiilor cu performanțe mai bune și a permis Novartis să încheie înscrierea participanților, cu doar 13 pacienți peste ținta studiului clinic, a declarat Aradhye.

„AI devine inteligență augmentată, nu inteligență artificială”, a adăugat el.

Un purtător de cuvânt al Novartis a declarat că economia de timp oferită de AI poate ajunge până la câteva luni în cadrul unui program de dezvoltare a medicamentelor.

Producătorul britanic de medicamente GSK a declarat că utilizează o combinație de instrumente digitale și AI pentru a reduce colectarea și agregarea manuală a datelor și înscrierea în studii clinice și își propune să accelereze astfel toate studiile clinice cu 15%. Acest lucru a contribuit anul trecut la economisirea a aproximativ 8 milioane de lire sterline (10,87 milioane de dolari) în costuri pentru studiile în stadiu avansat pentru medicamentul pentru astm Exdensur, potrivit unui purtător de cuvânt al GSK. Medicamentul a obținut aprobarea în SUA luna trecută.

Dezvoltatorul danez de anticorpi Genmab a declarat că intenționează să implementeze AI agentică bazată pe chatbot-ul Claude de la Anthropic pentru a eficientiza stabilirea priorităților în dezvoltarea clinică.

Hisham Hamadeh, șeful departamentului AI al Genmab, a declarat că obiectivul este de a automatiza activitatea post-studiu, inclusiv analiza datelor și transformarea acestora în grafice, tabele, figuri și rapoarte de studii clinice.

Firma germană de radiofarmaceutice ITM a declarat pentru Reuters că a descoperit modul în care poate utiliza AI pentru a converti rapoartele lungi de studii clinice în formatele șablon ale Agenției americane pentru alimente și medicamente (FDA), putând economisi astfel săptămâni întregi de eforturi care implică mai mulți angajați, precizând, însă, că nu a implementat încă această strategie.

Directorul de cercetare al Amgen, Jay Bradner, a declarat că AI are rezultate pe mai multe fronturi în procesul de dezvoltare a medicamentelor și de pregătire a documentației de reglementare. „Ceea ce toată lumea așteaptă este medicamentul bazat pe AI”, a spus el. „De fapt, cred că acele molecule sunt în curs de dezvoltare chiar acum”, a adăugat Bradner.

Cea de-a 44-a conferință anuală J.P. Morgan Healthcare a avut loc între 12 și 15 ianuarie la San Francisco.

