Fără „liniuțe”, vandalism și alcool în parkingurile din oraș. Pază și supraveghere video în parcări!

Opt parkinguri plus park&ride-ul de la aeroport vor beneficia de pază umană și sisteme video de supraveghere. Primăria speră că în acest fel va descuraja actele de distrugere și consumul de alcool sau alte substanțe.

Parkingul Primăverii din cartierul Mănăștur. |Foto: monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a declarat că municipalitatea plătește 4 milioane de lei timp de doi ani pentru pază umană și supraveghere în parkingurile din Mărăști, Mănăștur, Gheorgheni sau Hasdeu.

„Începând de luni, 3 martie, toate parkingurile publice din cartiere au pază asigurată 24 de ore din 24 de ore, inclusiv supraveghere video, conectare inclusiv la sediul Poliției Locale. Pază umană. Asta ce înseamnă? De la Negoiu, parkingul care a fost cel mai des invocat pentru faptul că sunt vandalizări, distrugeri, obiecte de infrastructură deteriorate, se desfășoară activități ilegale, în sensul că se consumă alcool sau altceva pe timp de noapte, celelalte parkinguri din Mănăștur, Primăverii 8, Primăverii 22, parkingul din Mărăști, parkingul din Hasdeu, cel de pe Băișoara. Sunt opt parkinguri plus park&ride-ul de la aeroport care, din 3 martie, beneficiază de pază umană și supraveghere video. Atenție și aviz amatorilor de acte de vandalism. Toleranță zero în acest oraș față de orice acte de vandalism, de distrugere. Pentru noi, siguranța persoanelor și a bunurilor este o prioritate absolută”, a spus Boc, marți, la un radio local.

Supravegherea video nu e suficientă

Edilul spune că primește constant sesizări din partea cetățenilor care reclamă fapte ilegale și distrugeri în parkinguri.

„Am crezut că supravegherea video va fi suficientă, dar n-a fost suficientă. Am primit constant sesizări din partea oamenilor că fie se bea și se fac tot felul de activități ilegale pe timpul nopții, fie că este gălăgie, fie că se distruge infrastructura de acolo, unele mașini au fost inclusiv deteriorate, fie oglinda ruptă sau mașini zgâriate. Nu putem tolera așa ceva. Facem un efort consistent, asigurarea acestei paze nu e pe gratis, costă, e din banii publici, dar consider că e o formă de respect în primul rând față de cetățean. Un oraș trebuie să își respecte cetățenii prin siguranța pe care o oferă bunurilor și persoanelor. Partea de vandalism și tot ce înseamnă activități ilegale să rămână de domeniul trecutului. Am dat dispoziții să se intervine acolo unde s-au făcut degradări, fie la toaletă, fie la spațiile comune, la scări și sistemul de iluminat. Sunt unele parkinguri cu asemenea probleme, vor intra la remedieri, astfel încât să punem ordine. Am făcut economii în altă parte pentru a putea face licitație pentru sistemul de pază. Este un contract de 4 milioane de lei cu TVA pentru doi ani de zile. Costă destul de mult, dar siguranța este cea mai importantă”, a conchis Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: