Călin Georgescu, obligat de instanţă să achite amenda de 10.000 de euro pentru colectarea ilegală a datelor cu caracter personal

Călin Georgescu este obligat de instanţă să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Deși a contestat amenda, magistrați i-au respins contestaţia.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) l-a amendat cu 50.000 de lei pe fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Decizia instanței vine în contextul în care, timp de mai multe luni, între 6 decembrie 2024 şi 3 aprilie 2025, Călin Georgescu a încălcat legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, stocând şi accesând informaţii prin instalarea de module cookies, fără să aibă consimţământul expres al utilizatorilor şi fără ca aceştia să fie informaţi despre acest lucru, informează Antena3CNN.

Călin Georgescu a cerut instanţei de contencios administrativ de la Tribunalul Ilfov să anuleze procesul-verbal prin care acesta era amendat, însă judecătorii i-au respins contestaţia.

„Respinge plângerea, ca nefondată”, se arată în soluţia pe scurt a Tribunalului Ilfov.

Decizia instanţei nu este definitivă și poate fi contestată cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare.

După cum subliniază Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform legislației în vigoare, stocarea și accesarea informațiilor pe echipamentele terminale ale utilizatorilor este permisă doar cu acordul prealabil al acestora și informarea clară și completă privind scopul prelucrării, conform legii.

Potrivit sursei citate, investigaţia a fost demarată ca urmare a unei sesizări prin care s-a semnalat o posibilă încălcare a Regulamentului (UE) 2016/679.

„În cadrul investigaţiei s-a constatat că, în perioada 06.12.2024 - 03.04.2025, în momentul accesării site-ului operatorului, a fost posibilă stocarea şi accesarea informaţiilor stocate pe echipamentele utilizatorilor, prin instalarea de module cookies, fără a obţine în prealabil consimţământul expres al utilizatorilor şi fără ca aceştia să fie informaţi, raportat la prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 506/2004. Ca atare, operatorul a fost sancţionat cu amendă pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice”, preciza Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor.

Drept urmare, Georgescu a fost amendat cu 30.000 lei/circa 6.000 de euro

De asemenea, în cadrul investigației s-a mai constatat că operatorul Georgescu Călin nu a informat persoanele vizate ale căror date cu caracter personal au fost colectate și prelucrate prin intermediul formularului de contact (nume, prenume, e-mail, număr de telefon) disponibil pe site-ul acestuia.

În acest caz, Georgescu a fost sancționat cu amendă în cuantum de 20.286,80 lei/echivalentul a 4.000 euro, potrivit informării publicate în iulie 2025 de ANSPDCP.

