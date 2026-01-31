Caz cutremurător la Cluj! Fost ofițer superior, arestat pentru agresiune asupra unei minore

Un bărbat în vârstă de 68 de ani, fost ofițer superior, a fost plasat sub arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce ar fi agresat sexual o adolescentă de 17 ani.

Fost ofițer superior, arestat pentru agresiune asupra unei minore | Foto: DepositPhotos.com

Decizia a fost luată astăzi, 31 ianuarie, de Judecătoria Cluj-Napoca, care a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă.

Incidentul s-a produs pe 4 decembrie 2025, în localitatea Gârbău, județul Cluj. Potrivit anchetei, bărbatul ar fi profitat de poziția sa de autoritate și de diferența de vârstă pentru a întreține contacte sexuale cu minora, inclusiv prin săruturi și atingere a părților intime prin constrângere.

Procurorii au dispus inițial reținerea bărbatului pentru 24 de ore, urmând ca ulterior să propună arestarea preventivă.

