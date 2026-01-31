Actrița Catherine O'Hara, cunoscută pentru rolul ei din filmele „Singur acasă” a murit. Avea 71 de ani

Actrița Catherine O'Hara, care a interpretat rolul mamei lui Kevin în seria de filme „Singur acasă”, dar și alte roluri în filme celebre precum „Beetlejuice”, a încetat din viată la vârsta de 71 de ani.

Actrița Catherine O'Hara, cunoscută pentru rolul ei din filmele „Singur acasă” a murit | Foto: DepositPhotos.com

Catherine O’Hara a murit în locuința sa din Los Angeles, în urma unei scurte boli, a anunțat agenția de management artistic Creative Artists Agency (CAA), care o reprezenta, într-o declarație pentru revista Variety, notează Agerpres.ro.

Născută la Toronto, în 1954, Catherine O’Hara și-a început cariera cinematografică în anul 1980.

În 1988, a interpretat rolul Deliei Deetz, soacra personajului jucat de Winona Ryder, în filmul devenit emblematic Beetlejuice, regizat de Tim Burton.

Consacrarea internațională a venit însă în 1990, odată cu rolul mamei lui Kevin, personajul interpretat de Macaulay Culkin, în comedia Home Alone (Singur acasă). Actrița a revenit în același rol și în continuarea filmului, Home Alone 2: Lost in New York (1992).

Mai recent, Catherine O’Hara a dat viață personajului excentric Moira Rose în serialul de comedie Schitt’s Creek, interpretare care i-a adus un premiu Primetime Emmy în 2020 pentru cea mai bună actriță într-un serial de comedie, precum și un Glob de Aur în 2021, la aceeași categorie. De-a lungul carierei, actrița a mai fost recompensată cu două premii SAG, acordate de Sindicatul actorilor americani.

Foto: DepositPhotos.com

