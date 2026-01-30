Tânără de 29 de ani, reținută pentru violență în familie, la Gherla: bărbatul a ajuns la spital pentru asistență medicală

Violența în familie continuă să facă victime: un bărbat a ajuns la spital după ce a fost agresat de o tânără. Agresoarea a fost reținută de polițiști.

Violența în familie continuă să facă victime: un bărbat a ajuns la spital după ce a fost agresat de o tânără. Agresoarea a fost reținută de polițiști.| Foto: DepositPhotos.com

Caz de violență extremă, la Gherla.

O tânără de 29 de ani a agresat un bărbat în urma unui conflict spontan.

Tânără de 29 de ani, reținută pentru violență în familie, la Gherla: bărbatul a ajuns la spital pentru asistență medicală

Incidentul s-a produs în seara zilei de miercuri, iar polițiștii din Gherla au fost sesizați prin apel 112 cu privire la un incident de violență în familie, produs la o locuință din municipiul Gherla.

„Din cercetările efectuate a reieșit că o femeie, de 29 de ani, din municipiul Gherla, ar fi agresat un bărbat de 56 de ani, în urma unui conflict spontan, împingându-l într-o ușă din sticlă”, informează IPJ Cluj.

În urma impactului, acesta a suferit leziuni la nivelul unui membru superior, fiind transportat la unitatea spitalicească pentru acordarea îngrijirilor suplimentare.

Joi, în urma administrării probatoriului, față de tânăra de 29 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceasta urmând a fi depusă într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: