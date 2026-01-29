Dealer din Turda, prins în flagrant în timp ce făcea trafic internațional de droguri. Bărbatul a fost reținut.

Un bărbat din Turda a fost reținut pentru trafic internațional de droguri, cu propunere de arestare preventivă.

Bărbat din Turda, prins în flagrant cu droguri | Foto: IPJ Cluj / Poliția Română / DIICOT

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani, din municipiul Turda.

Individul a fost prins în flagrant, ieri, miercuri, 28 ianuarie, 2026, în timp ce ar fi preluat un colet, în care s-ar fi aflat aproximativ 2,3 kilograme de canabis și 445 de grame de rezină de canabis, destinate comercializării.

Bărbatul din Turda făcea trafic internațional de droguri printr-o firmă de curierat

„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, pe parcursul lunii ianuarie 2026, persoana în cauză ar fi procurat drogurile de risc, din Spania, de la un alt bărbat, de 46 de ani (care se sustrage urmăririi penale), și le-ar fi introdus în România, pe cale terestră, prin intermediul unei societății de transport internațional”, a transmis IPJ Cluj.

Astăzi, 29 ianuarie 2026, DIICOT Cluj a dispus reținerea bărbatul de 38 de ani.

Tototadă, el a fost propus pentru arestare preventivă, măsură care a fost propusă (în lipsă) și pentru celălalt bărbat, cel de 46 de ani, care se sustrage urmăririi penale.

