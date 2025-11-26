Droguri vândute în Cluj cu aproape 4.000 de lei „doza”. Dealerii, percheziționați.

Traficanții de droguri din Cluj-Napoca fac bani frumoși din vânzarea de stupefiante. Pentru o singură „doză” psihoactive, ei primesc mii de lei.

Doi dealeri din Cluj au fost depistați. Ei încasau până la 4.000 de lei/tranzacție cu stupefiante | Foto: IPJ Cluj

Pentru o singură tranzacție, unii dealeri de droguri din Cluj-Napoca primesc până la 4.000 de lei.

Poliția a efectuat, astăzi, miercuri, 26 noiembrie 2025, trei percheziții domiciliare în județul Cluj la dealeri care vindeau droguri de mare risc.

„Din probatoriul administrat a reieșit că, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în perioada noiembrie 2024 - octombrie 2025, doi bărbați ar fi procurat, deținut și vândut, în municipiul Cluj-Napoca, diferite cantități de droguri de mare risc sub formă de substanțe cristaline (4-CMC, 2MMC și 2CMC), cu sume cuprinse între 500 și 4.000 de lei la o tranzacție”, a transmsi IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, cei doi au fost audiați la sediul D.I.I.C.O.T. Cluj.

