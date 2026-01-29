Cartea electronică de identitate, schimbare majoră în 2026: buletinul va ține loc de card de sănătate și diplome. Va include și semnătura electronică.

Cartea de identitate electronică va fi modificată până la sfârșitul lui 2026 și va avea mai multe funcții digitale. Astfel, buletinul cu CIP va ține loc de card de sănătate și va conține și diplome.

Cartea electronică de identitate suferă modificări majore în 2026. Buletinul va include cardul de sănătate, dar și diplomele de studii, putând fi accesat într-un portofel digital, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Cartea electronică de identitate, schimbare majoră în 2026: buletinul va ține loc de card de sănătate și diplome. Va include și semnătura electronică.

Astfel, buletinul electronic va conține și cardul de sănătate, dar și diplomele obținute de o persoană. Mai mult, noua carte electronică de identitate ar urma să fie inclusă într-un portofel digital, potrivit anunțului făcut de vicepremierul Oana Gheorghiu în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă.

Noile cărți de identitate vor avea cip, asemănător pașapoartelor, și vor putea fi folosite și pentru semnătura electronică.

În plus, documentul va fi integrat în portofelul electronic, o platformă digitală care va centraliza actele necesare în relația cu instituțiile statului.

„Este prevăzută finalizarea portofelului electronic până la finalul anului. Atunci, acest wallet va reuni tot ce avem nevoie: diplome, cardul de sănătate, alte acte”, a explicat vicepremierul Oana Gheorghiu în interviul acordat postului de radio Europa Liberă.

în 2025, în județul Cluj au fost depuse aproape 50.000 de cereri pentru eliberarea cărții electronice de identitate. Până în prezent, peste un milion de români au primit cartea electronică de identitate, însă implementarea este îngreunată de lipsa cititoarelor de card și de instruirea insuficientă a personalului din unele instituții. Autoritățile spun că problemele vor fi rezolvate odată cu lansarea platformei guvernamentale.

Fondurile primite de România de la Uniunea Europeană prin PNRR permit acordarea cărților noi de identitate pentru cel puțin trei milioane de cetățeni. Este vorba despre un cost de aproape 130 de milioane de euro.

