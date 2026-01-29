Alertă de vremea rea: gerul revine în România. Ploi, vânt puternic și răcire accentuată a vremii în toată țara.

Noi alerte de vreme rea, ger și ploi, valabile până la sfârșitul săptămânii. Temperaturile vor coborî până la -14 grade.

După o scurtă perioadă cu temperaturi pozitive, gerul revine în forță.

Meteorologii au emis noi avertizări de răcire accentuată a vremii, ploi și ger.

De joi seara și până duminică, ora 18:00, va intra în vigoare atenționarea Cod galben de vreme rea, valabilă pentru întreaga țară.

Astfel, în intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.

În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10...20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

De asemenea, temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice și sudice cu viteze de 40...60 km/h.

Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice. Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei, unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

Până la jumătatea săptămânii viitoare, vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, îndeosebi în regiunile extracarpatice.

