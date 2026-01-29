Actualitate
Ploaie slabă la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 29 ianuarie 2026
Meteorologii au anunțat ploaie slabă la Cluj-Napoca, joi, 29 ianuarie 2026.Temeperatura maximă va fi de 4 grade Celsius, joi, 29 ianuarie 2026 la Cluj-Napoca | monitorulcj.ro
Este anunțată ploaie slabă la Cluj-Napoca, joi, 29 ianuarie 2026.
Temperatura maximă va fi de 4 grade Celsius.
Temperatura minimă va fi de 1 grad Celsius.
Cerul va fi mai mult noros.
Voteza vântului va fi de 8 metri pe secundă.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: