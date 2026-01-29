  • Flux RSS
Actualitate

Ploaie slabă la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 29 ianuarie 2026

Meteorologii au anunțat ploaie slabă la Cluj-Napoca, joi, 29 ianuarie 2026.

Temeperatura maximă va fi de 4 grade Celsius, joi, 29 ianuarie 2026 la Cluj-Napoca | monitorulcj.ro Temeperatura maximă va fi de 4 grade Celsius, joi, 29 ianuarie 2026 la Cluj-Napoca | monitorulcj.ro

 

 


 

Este anunțată ploaie slabă la Cluj-Napoca, joi, 29 ianuarie 2026.


 

 


Temperatura maximă va fi de 4 grade Celsius.

Temperatura minimă va fi de 1 grad Celsius.


Cerul va fi mai mult noros.

Voteza vântului va fi de 8 metri pe secundă.


Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Vreme instabilă cu temperaturi în creștere, ceață și ploi

Ultimele Stiri
abonare newsletter