Situație aiuritoare în Parlament, la dezbaterea privind reducerea vârstei de răspundere penală. Un consilier de probațiune povestește zâmbind despre un viol între minori: „Realitatea din teren este una tragică”.

Situație halucinantă la dezbaterea din Parlament despre vârsta la care să răspundă penal minorii. Un consilier de probațiune a povestit zâmbind detaliile unui viol între minori, incident șocant produs în arestul central al Poliției.

După crima terifiantă din Timiș care a șocat o țară întreagă, autoritățile statului iau în calcul reducerea vârstei de răspundere penală.

Astfel, în cadrul dezbaterilor din Parlament cu privire la răspunderea penală a minorilor, un consilier de probațiune din București și-a uimit colegii prin modul dezinvolt în care a povestit, zâmbind, despre un viol între minori în arest, după care a declarat: „Realitatea din teren este una către tragică”, potrivit imaginilor publicate de Clujust.ro pe pagina de Facebook.

„Exact acum doi ani, la Arestul Central a avut loc un viol”, spune zâmbind consilierul de probațiune.

„Trei băieți l-au violat pe un altul, toți minori, toți în aceeași cameră. Ce s-a întâmplat de fapt acolo? A fost că, unul dintre ei, cel care venise cu inițiativa comiterii infracțiunii, era deja «plimbat» prin arest, prin centre educative... Dacă începuse cu infracțiuni contra patrimoniului, acum era «absolvent».

Și, asta mi-aș dori să avem în vedere și pentru dezbaterile viitoare: că realitatea din teren este una către tragică”, a fost intervenția halucinantă a consilierului de probațiune în cadrul dezbaterilor, conform sursei citate.

La începutul săptămânii, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunța constituirea unui grup de lucru care va analiza modificarea condiţiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv vârsta minimă, după crima din Timiș.

